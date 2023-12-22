Avrupalı liderler Prag’daki saldırıyı kınadı

- İTALYA

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X'teki hesabından "Prag'daki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Başbakan Petr Fiala ve tüm Çekya'daki halka en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum." paylaşımında bulundu.

Meloni, "Her türlü şiddeti, fanatizmi ve terörü en güçlü şekilde kınadığımızı yineliyoruz. Avrupa, vatandaşlarının güvenliğini en üst düzeyde temin etmek için gerekli her türlü aracı kullanmalıdır." sözlerine yer verdi.