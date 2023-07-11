Avrupalı liderler Türkiye’nin İsveç kararını memnuniyetle karşıladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vilnius'tan güzel haber." ifadesini kullanırken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Vilnius'ta tarihi bir adım. Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamayı taahhüt ettiği adımını memnuniyetle karşılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, yaptığı açıklamada, "Bu, NATO için hepimizi daha güvenli kılacak tarihi bir adım. İsveç, sizi ittifakta görmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vilnius'tan iyi haber. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının önü nihayet açıldı." görüşünü paylaştı.

İsveç'in NATO'ya üyeliği için gösterdikleri ortak çabanın sonuç verdiğini belirten Baerbock, "32 ile hep birlikte daha güvendeyiz. Tebrikler İsveç." paylaşımında bulundu.