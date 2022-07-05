Avrupa’nın beyaz terörist aşkı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki terör saldırısının yankıları sürüyor. Ülkenin en büyük alışveriş merkezlerinden birinde önceki gün düzenlenen terör saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de ağır yaralandı.
Saldırıyı düzenleyen militan, dün hâkim karşısına çıkarıldı. 22 yaşında bir Danimarkalı olan teröriste devletler, medya veya sosyal ağlar ise adeta kalkan oldu.
ÇARK ETTİLER
Ancak çok geçmeden saldırganın kızıl saçlı bir Danimarkalı olduğu anlaşılınca söylemler de başlıklar da değişmeye başladı. Kopenhag Polis Sözcüsü Soren Thomasse "Terör eylemi değildi" dedi.
Yetkililer ayrıca saldırgan için "Daha önceden ruhsal problemleri olduğu biliniyordu. Tek başına hareket ediyordu. Ateş ettiği kişileri rastgele seçti" açıklamalarını yaptı.
Emniyet müdürü, saldırganın akıl ve ruh sağlığıyla ilgili hizmet veren kurumlar tarafından bilindiğini belirtti. Bunun üzerine çıkan haberlerde 'terörist' ifadelerinin yerini "Silahlı kişi", "Saldırgan", "Ruhsal sorunları vardı" şeklindeki ifadeler aldı.
"YABANCILARA ATEŞ AÇIYORDU"
Ancak saldırıya şahit olanlara göre saldırganın hedefinde yabancılar vardı. Saldırıyı gören Danimarka'da yaşayan Türk vatandaşı Cihat Korkmaz, "Saldırgan, kızıl saçlı Danimarkalı biriydi.
Konser için gelen kızlar önünde kaçışıyordu, onlara ateş etmiyordu. Yabancı ve Müslümanlara ateş açıyordu" dedi.
SOSYAL MEDYA HESAPLARI ANINDA KAPATILDI
Avrupa'da saldırganın beyaz olmaması halinde çok farklı prosedürler işletiliyor. Olay anına dair fotoğraflar yayınlanıyor. Saldırganın daha önceden sosyal ağlardaki paylaşımları da ifşa ediliyor.