Avrupa’nın beyaz terörist aşkı





ÇARK ETTİLER

Ancak çok geçmeden saldırganın kızıl saçlı bir Danimarkalı olduğu anlaşılınca söylemler de başlıklar da değişmeye başladı. Kopenhag Polis Sözcüsü Soren Thomasse "Terör eylemi değildi" dedi.