Avrupa’nın çifte standartı bir kez daha kanıtlandı: Frontex, Yunanistan’ın göçmen zulmüne ortak

POLONYA VE HOLLANDA'YA 'ÇİFTE STANDART' ELEŞTİRİSİ

Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Hakları Uzmanı Felipe Gonzalez Morales, Polonya'yı mültecilere uyguladığı çifte standart nedeniyle eleştirdi. Morales, Polonya'nın Ukraynalı mültecilere çalışma izninin yanı sıra sağlık ve eğitim hizmeti sunduğunu belirtti. Polonya'nın üçüncü ülke vatandaşlarına ise farklı davrandığı ifade edildi. Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü de hükümete Ukraynalı mülteciler ile diğer mülteciler arasında uyguladığı ayrımcı politikalara son vermesi tavsiyesinde bulundu.

İNGİLTERE, ASKERİ ÜSLERİ SIĞINMACI KAMPI YAPIYOR

Birleşik Krallık, eski askeri üsleri sığınmacı kampına dönüştürmeyi planlıyor. Telegraph gazetesinin haberine göre, eskiden askeri üs olarak kullanılan 6 araziye, yaklaşık 30 bin sığınmacının yerleştirileceği kamplar inşa edilecek.