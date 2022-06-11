Avrupa’da yine PKK paçavraları açıldı! Türkiye’yi hedef alan küstah provokasyon!

Türkiye'nin, terörle mücadele faaliyetlerinde PKK/YPG'ye göz açtırmıyor. Son olarak Suriye'nin Münbiç bölgesinde terör karşıtı bir operasyon başlatmak için tüm hazırlıklarını tamamlayan Türkiye'nin her adımı terör destekçileri tarafından da yakından izleniyor.

PARLAMENTO ÖNÜNDE TERÖR ÖRGÜTÜ PAÇAVRALARI AÇILDI!

Diğer yandan Finlandiya ve İsveç gibi terör örgütlerine açık destek veren ülkelere karşı sesini yükselten Türkiye'yi hedef alan provokasyonlar Avrupa'nın göbeğinde meydana geliyor.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki ve İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye aleyhine gösteri yaptı. Finlandiya parlamentosunun önünde toplanan terör yandaşları, NATO üyeliği konusunda Finlandiya'nın Türkiye'nin taleplerini kabul etmemesini ve NATO'ya girmemesini istedi.