Avrupa’nın güvenliğinde Türkiye’nin önemi kabul edilmeli

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinden hükümete Avrupa'nın güvenliğinde Türkiye'nin artan öneminin kabullenilerek buna uyum sağlanması tavsiye edildi. Ottawa Üniversitesi'nden Hukukçu Prof. Yorgos Monastiriakos'un gazetede yer alan makalesinde Türkiye'nin artan rolüne değinildi. Kırım Savaşı'nda İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya ve Yunanistan karşısında ittifak oluşturduğu hatırlatılan makalede, şimdi de Avrupa'daki güç dengesinde benzer bir değişimin beklendiği ifade edildi. Yunanistan'ın Avrupa'da Türkiye nedeniyle dışlanmamak için dikkatli olması gerektiği belirtilen makalede, Avrupa'nın ve Yunanistan'ın Türkiye ile daha yakın bağlar kurması tavsiye edildi. Türkiye'nin Avrupa'nın savunma sanayisinin temelini güçlendirmek için de önemli olduğu vurgulanan makalede, ABD'nin Avrupa'daki boşluğunu Türkiye'nin doldurabileceği belirtildi.

LE MONDE: AB İÇİN VAZGEÇİLMEZ ORTAK

FRANSIZ Le Monde gazetesi, Türkiye'nin, zayıflayan AB için artık vazgeçilmez bir ortak haline geldiğini belirtti. Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 yıldır yönettiği Türkiye'nin, Rusya ile işbirliği yapabilen ve Suriye'de bu ülkenin etkisine sınır koyabilen nadir bölgesel güçlerden biri olduğuna işaret edildi. Ayrıca, "Bir yandan Ukrayna'yı silahlandırırken, diğer yandan Rusya ile müzakere eden Türkiye, milimetrik bir denge politikası yürütüyor" değerlendirmesine yer verildi.