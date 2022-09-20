Avrupa’nın kabusu enerji! Kesintiler yolda





Wargon, tasarruf yapma, bakımdaki nükleer reaktörleri devreye sokma gibi şartların kendilerine bağlı olduğunu ancak olumsuz hava koşullarının ellerinde olmayan bir durum olduğunu kaydetti. Wargon, gaz ve elektrik yetersizliği durumunda gazda olmasa da elektrikte kısmi kesintilere gideceklerini ifade etti.