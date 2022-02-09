Avrupa’nın kapısında gövde gösterisi

Rusya ile NATO arasında gerginliğin devam ettiği bir dönemde Belarus'un Rusya ile topraklarında yapacağı ortak askeri tatbikat bugün başlayacak. Soğuk Savaş'tan bu yana Rusya'nın bölgeye yaptığı en geniş askeri sevkiyat nedeniyle 10 gün sürecek tatbikat yakından izlenecek.
PUTİN GİTMEYECEK
Rusya, askeri tatbikat için Belarus'a 2 adet S-400 hava savunma füze sistemi gönderdi. S-400'lerin yanı sıra Pantsir-S hava savunma füze sistemleri ve 12 Rus Su-35 savaş uçağı da tatbikatta görev alacak. Söz konusu tatbikata özellikle Baltık
ülkeleri ile Polonya
ve Ukrayna
rahatsızlıklarını açıkça belirtiyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
, yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in tatbikatı yerinden takip etme planının olmadığını bildirdi.
UKRAYNA DA SAHADA
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov
'un ise tatbikatı yerinde takip etmek üzere Belarus'a ulaştığı bildirildi. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov
da Belarus- Rusya ortak askeri tatbikatının yapılacağı 10-20 Şubat tarihlerinde ülkesinde paralel bir tatbikat yapacağını duyurmuştu. Ukrayna tatbikatlarda, Bayraktar insansız hava araçları, Javelin ve NLAW tanksavar sistemlerini kullanacak.
GÜVENLİK DURUMU BAŞTAN SONA DEĞİŞEBİLİR
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
, Rusya'nın Belarus'a 30 bin asker ve modern silahlar gönderdiğini öne sürüyor. Rus birliklerinin, Rusya'nın Ukrayna sınırına konuşlandırdığı birliklerle entegre hareket etmeye başlaması durumunda Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa
'da güvenlik durumunun baştan sona değişebileceği öngörülüyor.