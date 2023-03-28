Avrupa’nın koalisyon çıkmazı! Parlamenter sistem krizlere mahkum etti

Millet İttifakı'nın Türkiye'ye geri getireceğini iddia ettiği parlamenter sistem, Avrupa'da hükümet krizlerinin kronik sorun haline gelmesine neden oldu. Demokrasinin beşiği olarak gösterilen İngiltere'nin yanı sıra İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde seçimlerin üzerinden aylar geçmesine rağmen ya zoraki hükümetler kuruldu ya da yeniden seçimlere gidildi.
* İngiltere'de 2016'dan beri 5 hükümet kuruldu. Lizz Truss hükümeti 44 gün dayanabildi.
* İtalya'da Başbakan Draghi, liderlik ettiği koalisyondaki 3 partinin hükümete parlamentoda destek vermemesi üzerine istifa etti.
* Hollanda'da 2021'deki seçimlerde hükümet 299 gün sonra kurulabildi.
* Almanya'da 59 gün, Belçika'da 16 ay sonra hükümet göreve başlayabildi.
* İsveç'te 3 oy farkla kurulan son koalisyon hükümeti her an yıkılma tehlikesi yaşıyor.
* İsrail, Ortadoğu'nun en gelişmiş ülkesi olmasına rağmen 2019'dan beri 4 kez seçime gitti. Ülkede huzur bir türlü sağlanamıyor.
Avrupa ülkelerinde, parlamenter sistemin kaçınılmaz sonucu olan koalisyon hükümetleri nedeniyle birçok siyasal kiriz baş gösterdi. Koltuk pazarlıkları, kurulmayan hükümetler ve peşi sıra gelen erken seçimler büyük hükümet bunalımlarına neden oldu.
İNGİLTERE'DE 44 GÜNLÜK İKTİDAR
İngiltere'de 2016'dan bu yana 5 hükümet kuruldu. 2010'da kurulan David Cameron hükümetinin 2016'daki sancılı Brexit sürecinden sonra istifa etti. Ardından kurulan Tresa May hükümeti ise 2019'a kadar dayanabildi. Hemen akabinde kurulan Boris Johnson hükümeti de ancak üç yıl dayanabildi. 2022'de göre gelen Lizz Truss hükümeti ise sadece 44 gün hükümette kalabildi.
İTALYA'DA PEŞİ SIRA SEÇİMLER
İtalya'da Başbakan Mario Draghi, 21 Temmuz 2021'de görevinden istifa etti. Başbakan Draghi, liderlik ettiği koalisyondaki 3 partinin hükümetine parlamentoda destek vermemesi sonrasında istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sundu. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Mario Draghi'nin istifasıyla sonuçlanan hükümet krizinin ardından parlamentoyu feshederek 70 gün içinde erken genel seçimlerin yapılacağını bildirdi. İtalya'da Giuseppe Conte'nin liderlik ettiği koalisyon hükümetinin 2021 Ocak ayında bozulmasıyla başlayan hükümet krizi 67. hükümetin kurulmasıyla sona ermişti. Mario Draghi 12 Şubat 2021'de hükümeti kurmuştu.
HOLLANDA'DA HÜKÜMET KRİZLERİ
Hollanda'da 15-17 Mart 2021'de düzenlenen genel seçimden 299 gün sonra hükümet kuruldu. Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi'nden (CU) oluşan dört partili yeni koalisyon hükümeti 10 Ocak 2022'de göreve başladı. Hollanda'da 15 Mart 2017'de düzenlenen erken genel seçimden 225 gün sonra da hükümet kurulmuştu.
ALMANYA'DA 59 GÜN SONRA HÜKÜMET KURULABİLDİAlmanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrasında yeni koalisyon hükümeti kurma çalışmaları 59 gün sonra sonuçlandı. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller'in sürdürdüğü koalisyon hükümeti iş başı yaptı.
BELÇİKA'DA 16 AY SONRA KURULDU
Belçika'da Mayıs 2019'da yapılan seçimlerin üzerinden geçen 605 gün sonra bir hükümet kurulabildi. Bu süreçte Belçika geçici hükümetlerle yönetildi. Belçika'da ancak Federal seçimlerin üstünden 16 ay geçtikten sonra 30 Eylül'de yeni başbakan belirlendi.
3 OYLA KURULAN KOALİSYON HÜKÜMETİ
11 Eylül 2022'de genel seçimlere giden İsveç'te hükümet sıkı pazarlıklar sonucu ancak 36 gün sonra kuruldu. 173 hayır oyuna karşı 176 evet oyu alan koalisyon hükümeti her an yıkılma tehlikesi yaşıyor.
İSRAİL'DE DE KOALİSYON KRİZİ YAŞANIYOR
Ortadoğu'nun en gelişmiş ülkesi İsrail'de de koalisyon krizlerinin neden olduğu bunalımlar yaşanıyor. İsrail 2019'dan 2022'ye kadar 4 defa seçim yapıldı. Son hükümet oylaması 1 Kasım 2022 olarak belirlendi. Kurulan koalisyon ülkeye bir türlü huzuru getiremedi. Ülkede, koalisyon hükümetine karşı toplu nümayişler düzenleniyor.