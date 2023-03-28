Avrupa’nın koalisyon çıkmazı! Parlamenter sistem krizlere mahkum etti

Millet İttifakı'nın Türkiye'ye geri getireceğini iddia ettiği parlamenter sistem, Avrupa'da hükümet krizlerinin kronik sorun haline gelmesine neden oldu. Demokrasinin beşiği olarak gösterilen İngiltere'nin yanı sıra İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde seçimlerin üzerinden aylar geçmesine rağmen ya zoraki hükümetler kuruldu ya da yeniden seçimlere gidildi.



* İngiltere'de 2016'dan beri 5 hükümet kuruldu. Lizz Truss hükümeti 44 gün dayanabildi.

* İtalya'da Başbakan Draghi, liderlik ettiği koalisyondaki 3 partinin hükümete parlamentoda destek vermemesi üzerine istifa etti.

* Hollanda'da 2021'deki seçimlerde hükümet 299 gün sonra kurulabildi.

* Almanya'da 59 gün, Belçika'da 16 ay sonra hükümet göreve başlayabildi.

* İsveç'te 3 oy farkla kurulan son koalisyon hükümeti her an yıkılma tehlikesi yaşıyor.

* İsrail, Ortadoğu'nun en gelişmiş ülkesi olmasına rağmen 2019'dan beri 4 kez seçime gitti. Ülkede huzur bir türlü sağlanamıyor.

Avrupa ülkelerinde, parlamenter sistemin kaçınılmaz sonucu olan koalisyon hükümetleri nedeniyle birçok siyasal kiriz baş gösterdi. Koltuk pazarlıkları, kurulmayan hükümetler ve peşi sıra gelen erken seçimler büyük hükümet bunalımlarına neden oldu.

İNGİLTERE'DE 44 GÜNLÜK İKTİDAR

İngiltere'de 2016'dan bu yana 5 hükümet kuruldu. 2010'da kurulan David Cameron hükümetinin 2016'daki sancılı Brexit sürecinden sonra istifa etti. Ardından kurulan Tresa May hükümeti ise 2019'a kadar dayanabildi. Hemen akabinde kurulan Boris Johnson hükümeti de ancak üç yıl dayanabildi. 2022'de göre gelen Lizz Truss hükümeti ise sadece 44 gün hükümette kalabildi.