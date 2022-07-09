Avrupa’nın parasında büyük çöküş





Euro, dolar karşısında 1.01'e gerileyerek 2002'den bu yana en düşük seviyeye indi. Euro dolar paritesi euronun çıktığı 2000 yılının hemen ardından 2001'de 0.8 seviyelerine kadar gerilemişti. 2002'den bu yana da sadece 2017 yılında 1.05'ler seviyelerinde seyretmiş bunun dışında hiç bu kadar gerilememişti.