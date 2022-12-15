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Giriş Tarihi: 16.12.2022

Avrupa’ya gidecek gazın fiyatı Türkiye’de belirlenecek

Avrupa’ya gidecek gazın fiyatı Türkiye’de belirlenecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Stratejik Geliştirme ve Ulusal Projeler Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezine ilişkin açıklamalada bulundu. Putin, açıklamasında şunları kaydetti: "Türkiye'nin doğalgaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğalgaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir. Avrupalı tüketiciler için doğalgaz fiyatı büyük oranda Türkiye'deki merkezde belirlenecek. Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca."
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Avrupa’ya gidecek gazın fiyatı Türkiye’de belirlenecek
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