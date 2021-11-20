“Avrupa’ya gidenlerin çoğu PKK’nın bölgesinden”

Irak
Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, IKBY'de terör örgütü PKK'nın hakim olduğu bölgelerden yurt dışına daha fazla göçmenin gittiğini belirtti. Anadolu Ajansı'na konuşan Maruf, geçen dönemde bazı vatandaşların yurt dışına çıktığını ve bu kişilerin Belarus
- Polonya
sınırında zor şartlar altında bulunmalarının acı bir olay olduğunu söyledi. Terör örgütü PKK'nın hakim olduğu bölgelerde tehdit ve baskı gibi nedenlerin bulunduğuna dikkati çeken Maruf, PKK'ya mensup birçok kişinin de bu durumu kendi menfaatleri için kullandığını dile getirdi.
Polonya - Belarus sınırındaki kriz sürüyor. Polonya Savunma Bakanlığı sınırı geçmeye çalışan 200'e yakın göçmenin gözaltına alındığını açıkladı.
ÇOCUK TECAVÜZÜNDEN YPG SORUMLU
Suriye'nin
kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde 4 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edildiğinin ortaya çıkmasının ardından olaydan terör örgütü YPG
/PKK mensupları sorumlu tutuldu. YPG/PKK işgalinde bulunan Tel Rıfat'a bağlı Kefernaya bölgesinde zeytin hasadı yapan bir ailenin küçük kızı teröristlerce 2 gün önce kaçırılmıştı. Çocuk, bölge sakinlerince yol kenarına atılmış halde bulundu.