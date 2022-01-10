Avustralya mahkemesi ünlü tenisçi Novak Djokovic için son kararı verdi

Ayrıca, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic dün yaptığı açıklamada, "Novak'ımıza, tüm Sırbistan'ın onunla olduğunu söyledim. Dünyanın en iyi tenisçisine yapılan bu tacizin bir an önce son verilmesi için her şeyi yapıyoruz" demişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Sırbistan Dışişleri Bakanı Nemanja Starovic, Avustralya'nın Belgrad Büyükelçisi Daniel Emery'den Djokovic ile bizzat ilgilenmesini talep etmiş ve Bakanlıktan yapılan açıklamada, Djokovic'in politik bir oyunun kurbanı olduğu ifade edilmişti.