Avustralya Rus ’casusluk şebekesi’ni çökertti

The Sydney Morning Herald gazetesinin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre, casusluk yaptıkları tespit edilen ve kendilerini Rus diplomat olarak tanıtan kişiler, son 6 ayda vizeleri iptal edilerek veya yenilenmeyerek ülkeyi terk etmeye zorlandı. Haberde, "casus"ların sahte kimlikler kullanarak kendilerini büyükelçilik ve konsolosluk çalışanı şeklinde tanıttığı kaydedildi.

"HASSAS BİLGİLERİ ÇALMAK İSTİYORLARDI"

Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatı (ASIO) Güvenlik Genel Sekreteri Mike Burgess de teşkilatın yıllık raporunda, "casus kovanı" olarak nitelendirdikleri ağı çökerttiklerini duyurdu. Burgess raporda, "Bu ajanlar, daha geniş kapsamlı bir ağın parçası. Yaptıkları kötü niyetli faaliyetlerin yanı sıra hassas bilgileri de çalmak istiyorlardı." ifadesine yer verdi.

Faaliyetlerini gizlemek için oldukça karmaşık yöntemler kullanan ajanların eğitimli olduğunu belirten Burgess, ASIO'nun söz konusu casusluk ağını "profesyonel ve özel" bir operasyonla çökerttiğini söyledi. ASIO ve diğer hükümet yetkilileri casusların kimliklerine ilişkin herhangi bir ülkeyi hedef göstermedi.

Ayrıca Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, gelişmeler hakkında gazetecilere verdiği demeçte, "Ulusal güvenlik brifingleri hakkında yorum yapmam. Ancak ASIO'nun Avustralya'nın ulusal çıkarlarını savunmada iyi bir iş çıkardığını ve bu işte benim tam desteğime sahip olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Burgess, 21 Şubat'ta yaptığı 21 sayfalık değerlendirme konuşmasında, yabancı ülke ajanlarının "Avustralya tarihinin herhangi bir döneminde olduğundan daha fazla" vatandaşının casusluk amacıyla hedef aldığını savunmuştu. Burgess, yabancı hükümetlerce hedef alınan Avustralyalıların arasında yargıçlar, medya çalışanları ve gazetecilerin de bulunduğunu belirtmişti.