Avustralya’da akılalmaz olay! Polisler demans hastası yaşlı kadını böyle öldürdü!

Avustralya polisinin, 95 yaşındaki demans hastası Clare Nowland'ı elinde bıçak olduğu için iki defa şok tabancasıyla vurup yaralanmasının ardından yaşlı kadının, bugün hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

Polis, Nowland'ı yaralayan 33 yaşındaki kıdemli polis memurunun pervasızca ağır bedensel zarar verme, fiili bedensel zarara neden olan saldırı ve adi saldırı suçlamalarıyla Temmuz ayı başlarında mahkemeye çıkacağını belirtti. Olay sırasında kafatası çatlayan ve yoğun bakımda tedavi altında olan Nowland'ın ise bugün hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı.

Polis açıklamasında "Bayan Nowland bu akşam saat 19:00'dan hemen sonra, bu üzücü ve zor zamanda mahremiyet talep eden ailesi ve sevenleriyle çevrili olarak hastanede huzur içinde vefat etti" ifadelerini kullandı.