Avustralya’da balinalar kıyıya vuruyor

Batı Avustralya eyaletine bağlı Albany sahilinde, dün, 97 uzun yüzgeçli pilot balinanın kıyıya vurması üzerine bölgedeki gönüllüler, harekete geçti. Eyalet Çevre Bakanı Reece Whitby, balinaların neden kıyıya vurduğunun bilinmediğini ve olayın "üzücü" olduğunu kaydetti.

52 BALİNA HAYATINI KAYBETTİ

Balinalarının ölümünün kendisini derinden etkilediğini belirten Whitby, 52 balinanın hayatını kaybettiğini ve yüzlerce gönüllünün hala hayatta olan 45 balinayı kurtarmak için çalışmalar sürdürdüğünü duyurdu.