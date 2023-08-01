Avustralya’da çocuk istismarı skandalı! Görevli olduğu bakımevinde…

Avustralya Federal Polisi (AFP), geçen yıl gözaltına alınan ve çocuk bakımevinde görevli olan bir erkeğin, toplamda 91 çocuğa karşı 1623 cinsel istismarla suçlandığını duyurdu.

AFP bugün yaptığı basın açıklamasında çocuk bakımevinde görevli 45 yaşındaki bir erkeğin, 2022 yılında gözaltına alındığını ve bugüne kadar yapılan soruşturma sonucunda 10 yaş altındaki 91 çocuğa karşı 136 cinsel saldırı suçu dahil 1623 istismar suçlamasında bulunduklarını duyurdu. Polis, gerçekleştirdiği tüm cinsel istismarları kameraya ve akıllı telefonuna kaydeden şüphelinin 21 Ağustos'ta hakim karşısına çıkacağını ve kaydedilen 87 Avustralyalı çocuğun kimliklerinin teşhis edildiğini belirtti.

BİNLERCE GÖRSEL TESPİT EDİLDİ

AFP, Avustralya dışında cinsel istismar gerçekleştirilen 4 çocuk için yetkililerle temasa geçtiklerini ve soruşturma boyunca 4 binden fazla görsel ve video tespit ettiklerini vurguladı. Saldırganın kaydettiği dijital görselleri, karanlık veya derin ağ olarak da bilinen 'dark web'de paylaştığını ifade eden polis, olayın şimdiye kadar gördükleri en korkunç çocuk istismarı vakası olduğunun altını çizdi.

'ÇOCUK İSTİSMARI MATERYALİ' TERİMİNİ KULLANIN

Polis açıklamasında medyaya da hatırlatma yapıp 'çocuk pornografisi' yerine 'çocuk istismarı materyali' teriminin kullanılması gerektiği vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;

"Çocuk pornografisi ifadesinin kullanılması yanlıştır ve çocuk cinsel istismarcılarının yararınadır, çünkü mağdur açısından meşruiyet ve uyumluluğu ve dolayısıyla istismarcı açısından yasallığı gösterir. Korkunç bir şekilde tacize uğramak yerine 'kışkırtıcı' pozisyonlarda poz veren çocukların görüntülerini çağrıştırır. Her fotoğraf veya video, bir çocuğun istismara uğradığı gerçek bir durumu gösterir."