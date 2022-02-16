Avustralya’da dehşet anları! Köpek balığına yem oldu, çığlığı kulak parçaladı

Avustralya'da yaşanan bir köpek balığı saldırısı kan dondurdu.
Ülkenin Sydney kenti yakınlarındaki bir koyda bir kişi, deniz kıyafetiyle yüzmek için suya girdi.
VÜCUDU ANINDA PARÇALARA AYRILDI
Güvenlikli olmayan plajdan denize giren kişiye bir süre sonra devasa bir köpek balığı yaklaştı. Halk arasında "canavar köpek balığı" olarak bilinen yaratık, yüzücüyü anında parçalamaya başladı.
O sırada koyun yakınlarında bulunan bir balıkçı, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. 4 buçuk metre uzunluğundaki köpek balığının saldırısı karşısında çaresiz kalan yüzücü, saniyeler içinde paramparça oldu.
Yüzücünün ölüm çığlıklarıysa, kıyıya kadar ulaştı. Olay yerine gelen yardım ekiplerine konuşan balıkçı, böyle bir olaya şahit olmanın korkunç olduğunu söyledi. Yüzücünün çığlıklarının kulakları parçalayan cinsten olduğunu aktaran balıkçı, adama yardım etmesinin mümkün olmadığını söyledi.
Avustralya'da bir adamın köpek balığına yem olması anbean görüntülendi | Video
Paramparça olan yüzücünün vücudundan geri kalanlar ise kıyıya vurdu.