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Giriş Tarihi: 16.2.2022 14:19 Son Güncelleme: 16.2.2022 14:24

Avustralya’da dehşet anları! Köpek balığına yem oldu, çığlığı kulak parçaladı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Avustralya’da dehşet anları! Köpek balığına yem oldu, çığlığı kulak parçaladı

Sık sık köpek balığı saldırılarıyla gündeme gelen Avustralya’da bu kez bir adamın ölüm anı kameralara yansıdı. Sydney kenti yakınlarında meydana gelen olayda 4 buçuk metrelik devasa bir köpek balığının bir adamı paramparça ettiği o anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Avustralya'da yaşanan bir köpek balığı saldırısı kan dondurdu.

Ülkenin Sydney kenti yakınlarındaki bir koyda bir kişi, deniz kıyafetiyle yüzmek için suya girdi.

VÜCUDU ANINDA PARÇALARA AYRILDI

Güvenlikli olmayan plajdan denize giren kişiye bir süre sonra devasa bir köpek balığı yaklaştı. Halk arasında "canavar köpek balığı" olarak bilinen yaratık, yüzücüyü anında parçalamaya başladı.

O sırada koyun yakınlarında bulunan bir balıkçı, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. 4 buçuk metre uzunluğundaki köpek balığının saldırısı karşısında çaresiz kalan yüzücü, saniyeler içinde paramparça oldu.

Yüzücünün ölüm çığlıklarıysa, kıyıya kadar ulaştı. Olay yerine gelen yardım ekiplerine konuşan balıkçı, böyle bir olaya şahit olmanın korkunç olduğunu söyledi. Yüzücünün çığlıklarının kulakları parçalayan cinsten olduğunu aktaran balıkçı, adama yardım etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Avustralya'da bir adamın köpek balığına yem olması anbean görüntülendi | Video

Paramparça olan yüzücünün vücudundan geri kalanlar ise kıyıya vurdu.

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Avustralya’da dehşet anları! Köpek balığına yem oldu, çığlığı kulak parçaladı
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