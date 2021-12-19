Avustralya’da fırtına felaketi! Ölü ve yaralılar var...

ELEKTRİK HATLARI KOPTU

NSW Polis Müfettişi Patrick Sharkey, bölgede devrilen ağacın elektrik hatlarını kopartarak 3 kadının üzerine düştüğünü belirterek, "Kadınlardan biri hayatını kaybetti, diğer ikisi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı." ifadesini kullandı.

Bölgedeki tehlikenin devam ettiğine dikkati çeken Sharkey, elektriksiz kalan binlerce vatandaşa yardımcı olmak için elektrik sağlayıcısı şirketle temasta olduklarını söyledi.