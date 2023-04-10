Avustralya’da kasırga alarmı! Market rafları boşaldı

Avustralya'nın batısını etkilemesi beklenen ve saatteki hızının 250 kilometreye ulaşabileceği tahmin edilen Ilsa Kasırgası nedeniyle halk market raflarını boşalttı.

Yerel basındaki haberlere göre, Avustralya Meteoroloji Dairesinden (BOM) yapılan açıklamada, ülkenin Batı Avustralya eyaletinde Ilsa Kasırgası'nın gelecek günlerde şiddetinin artacağı ve 4'üncü kategoriye dönüşme ihtimalinin yüksek olduğu duyuruldu.