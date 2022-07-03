Avustralya’da kiralık kapsül ev modası

Küresel ekonomik kriz nedeniyle kira fiyatlarının son bir yılda rekor seviyede arttığı Avustralya'da daha önce birkaç geceliğine kiralana kapsül odalar uzun süreli kiralama için rağbet görmeye başladı. Aylık 900 dolara kiralanabilen kapsül odaların avantajını işletme sahibi Frank Chan anlattı: Kira senedi imzalatmıyorum. Elektrik parası almıyorum, eşyalı kiralıyorum. Tam zamanlı çalışan bir ev temizlikçisi var. Kiracılara istedikleri vakit çıkmaları için esneklik sağlıyorum. Fiyatlar normal kiralık dairelerden çok daha ucuz. Eskiden sırt çantalı gezginlerin kiraladığı kapsülleri şimdi bir yıllığına kiralayanlar var.