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Giriş Tarihi: 30.11.2021 11:42 Son Güncelleme: 30.11.2021 11:57

Avustralya'da korkunç rapor! Parlamentodaki kadınların yüzde 63'ü cinsel tacize uğruyor

Avustralya’da korkunç rapor! Parlamentodaki kadınların yüzde 63’ü cinsel tacize uğruyor

Avustralya'da yayınlanan bir raporda Federal Parlamento'da çalışan kadınların yüzde 63'ünün cinsel tacize maruz kaldığı ortaya çıktı. Rakamın büyüklüğü ülkede büyük yankı uyandırırken, Başbakan Scott Morrison raporu 'korkunç' olarak nitelendirdi.

Avustralya'da yayınlanan bir rapor ülkenin gündemine oturdu. Federal Parlamento'nun eski bir personeli olan Brittany Higgins'in, bir bakanın ofisinde bir meslektaşı tarafından tecavüze uğradığını söylemesinin ardından korkunç gerçekler gün yüzüne çıktı.

YÜZDE 63 ORANINDA CİNSEL TACİZ

'Standardı Belirleyin' isimli rapor, çalışanların yüzde 51'inin mobbing, cinsel taciz veya filli ve sözlü cinsel saldırı girişimine maruz kaldığını ortaya koydu. Kadınların yüzde 63'ü ise direkt olarak cinsel tacize maruz kalıyor. Raporu hazırlayan Cinsiyet Ayrımcılığı Komiseri Kate Jenkins, "Bu tür deneyimler hem bireyler hem de ekipleri için yıkıma neden oluyor ve parlamentonun performansını oldukça kötü etkiliyor." sözlerine yer verdi.

BAŞBAKAN MORRİSON: KORKUNÇ BİR RAPOR

Başbakan Scott Morrison ise, raporu 'korkunç' olarak nitelendirdiğini ancak, duruma aslında çok da şaşırmadığını dile getirdi. Aynı zamanda Morrison, parlamentonun kadınlara yönelik istismarlarla ilgili 'sağır' olduğunu sıklıkla dile getiriyor.

ALKOL KULLANIMI AZALTILMALI

İsimsiz bir milletvekili ise konuyla ilgili, "Erkek politikacılar hiçbir şey düşünmeden bu korkunç eylemleri gerçekleştiriyorlar" diyerek duruma tepki gösterdi. Raporda liderlik ve cinsiyet dengelerinin değişitirilerek, alkol kültürünün de azatılmasına dair önerilerde bulunuldu.

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Avustralya'da korkunç rapor! Parlamentodaki kadınların yüzde 63'ü cinsel tacize uğruyor
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