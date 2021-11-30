Avustralya’da korkunç rapor! Parlamentodaki kadınların yüzde 63’ü cinsel tacize uğruyor

BAŞBAKAN MORRİSON: KORKUNÇ BİR RAPOR

Başbakan Scott Morrison ise, raporu 'korkunç' olarak nitelendirdiğini ancak, duruma aslında çok da şaşırmadığını dile getirdi. Aynı zamanda Morrison, parlamentonun kadınlara yönelik istismarlarla ilgili 'sağır' olduğunu sıklıkla dile getiriyor.

ALKOL KULLANIMI AZALTILMALI

İsimsiz bir milletvekili ise konuyla ilgili, "Erkek politikacılar hiçbir şey düşünmeden bu korkunç eylemleri gerçekleştiriyorlar" diyerek duruma tepki gösterdi. Raporda liderlik ve cinsiyet dengelerinin değişitirilerek, alkol kültürünün de azatılmasına dair önerilerde bulunuldu.