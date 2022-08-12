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Giriş Tarihi: 12.8.2022 15:36 Son Güncelleme: 12.8.2022 15:58

Avustralya'dan Google'a şok: 58 milyon dolar ödeyecek

AA
Avustralya’dan Google’a şok: 58 milyon dolar ödeyecek

Avustralya'da Google'ın Ocak 2017 ile Aralık 2018 arasında Android mobil cihazları aracılığıyla toplanan kişisel konum verileri hakkında bazı müşterileri yanlış yönlendirdiğini tespit ettiği bildirilmişti. Avustralya'da Federal Mahkeme, 1,3 milyon Google kullanıcısının etkilenmiş olabileceği tahmin edilen olay için Google'ı dev tazminata mahkum etti.

Avustralya'da Federal Mahkeme, kişisel konum verilerinin toplanması gerekçesiyle Google'ı 58,4 milyon ABD doları ceza ödemeye mahkum etti. Asia One'ın habere göre, Avustralya Rekabet ve Tüketici Kurulu'nun yaptığı açıklamada, mahkemenin, Google'ın Ocak 2017 ile Aralık 2018 arasında Android mobil cihazları aracılığıyla toplanan kişisel konum verileri hakkında bazı müşterileri yanlış yönlendirdiğini tespit ettiği bildirildi.

1.3 MİLYON KİŞİ ETKİLENMİŞ OLABİLİR

Avustralya'da 1,3 milyon Google kullanıcısının etkilenmiş olabileceğini tahmin eden Kurul, Ekim 2019'da Google'a ve şirketin yerel birimine karşı dava açtı.

58,4 MİLYAR DOLAR ÖDEECEK

Federal Mahkeme'nin kişisel konum verilerinin toplanması gerekçesiyle Google'ı 58,4 milyon dolar ceza ödemeye mahkum ettiğini belirten Kurul, Google'ın iyileştirici önlemler aldığını kaydetti.

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Avustralya'dan Google'a şok: 58 milyon dolar ödeyecek
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