Avustralya’dan koalaları korumak için rekor bütçe

Avustralya hükümeti, ülkenin koala habitatını korumak ve savunmasız türlerin azalışını yavaşlatmak için dört yıl içinde ek 50 milyon Avustralya doları (35 milyon ABD doları) harcayacak.

"ONLARI KORUMAYA KARARLIYIZ"

NBC News'in haberine göre, Başbakan Scott Morrison, "Koalalar Avustralya'nın en sevilen ve en çok tanınan simgelerinden biridir ve onları gelecek nesiller için korumaya kararlıyız." dedi.

Yeni paket, hükümetin 2019'dan bu yana süren koala yatırımını 74 milyon Avustralya dolarının üzerine çıkaracak ve bu bütçe, habitat restorasyonu, nüfusu araştırmak ve koala sağlığı konusundaki araştırmaları genişletmek için harcanacak.