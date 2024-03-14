Avusturya 2 Rus diplomatı sınır dışı etti

Avusturya, Rus diplomatları sınır dışı etti. Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Viyana Büyükelçiliğinde görevli 2 Rus diplomatın "diplomatik statüleriyle bağdaşmayan" eylemleri nedeniyle "istenmeyen kişi" ilan edildiği bildirilerek, 19 Mart'a kadar ülkeyi terk etmelerinin istendiği aktarıldı. Bakanlık, Rus diplomatların "diplomatik statüleriyle bağdaşmayan" eylemleri hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

Avusturya'nın 2020'den bu yana sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı 11'e yükselirken, Rusya, Avusturya'nın diplomatlara yönelik aldığı her sınır dışı kararına Avusturya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli Avusturyalı diplomatları sınır dışı ederek karşılık verdi.

Rusya, Avusturya'nın son sınır dışı kararına ilişkin açıklama yapmadı.