Aşı zorunluluğu getiren ilk AB ülkesi Avusturya oldu

3600 AVROYA KADAR PARA CEZASI

Mazeretsiz aşı yaptırmayanlar, 600 ila 3 bin 600 avroya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Yaklaşık 9 milyon nüfuslu Avusturya'da vatandaşların yüzde 72'si iki doz aşı yaptırırken, henüz aşı yaptırmayan 1,5 milyona yakın kişiye yönelik şartlar marttan itibaren zorlaşacak.

Ülkede virüsün ortaya çıktığı Mart 2020'den itibaren toplam vaka sayısı, 1 milyon 500 binin üzerine çıkarken, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 bine yaklaştı.

Avusturya dünya genelinde herkese yönelik aşı zorunluluğu getiren 7. ülke oldu. Avrupa'da her ne kadar bazı ülkelerde belirli meslek grubu ya da yaşın üzerindekilere yönelik aşı zorunluluğu olsa da henüz herkesi kapsayan benzer bir düzenleme bulunmuyor.

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