Avusturya’da aşırı sağ dönemi: Hükümet kurma yetkisi aldılar

Avusturya 25 Ekim 2024'ten bu yana yürütülen 3'lü koalisyon görüşmelerinin hafta sonu başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, bugün aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl'e görüştü.

Görüşmenin ardından Van der Bellen, 29 Eylül 2024'te yapılan genel seçimler sonrası yaşanan siyasi sürece değinerek, seçimin kazananı FPÖ ve partinin Genel Başkanı Herbert Kickl ile meclise giren partilerin koalisyon kurmaya karşı olduğunu, bu nedenle hükümet kurma görevini eski merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer'e verdiğini ancak Nehammer'in Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ile 2 ayı aşkın bir süre devam ettirdiği görüşmelerden netice alamadığını ve görevi kendisine iade ettiğini hatırlattı.

Van der Bellen, 3'lü koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Nehammer'in görevlerinden istifa etme kararı aldığını, yerine gelen Christian Stocker'in FPÖ'ye hükümet kurma yetkisi verilmesi durumunda görüşmelere hazır olduklarını açıkladığını, bu açıklamanın ülke siyasetinde yeni bir duruma yol açtığını kaydetti.