Avusturya’da aşırı sağ zaferi Türkleri endişelendirdi

Avusturya'da önceki gün yapılan genel seçimden aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) birinci çıkması ülkede yaşayan Türkleri kaygılandırıyor. Hastanede idari görevli olarak çalışan Muhammed Yüksek, aşırı sağcı partinin zafer kutlamalarına Nazi kimliğiyle bilinen isimlerin katıldığına dikkati çekerek "İlk gün bunu yapanlar ilerleyen günlerde neler yapacak?" şeklinde konuştu. Doktor Turgay Taşkıran da aşırı sağcı partinin, tarihinin en yüksek oy oranıyla seçimden birinci çıkmasına dikkat çekti.