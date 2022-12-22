Avusturya’da grip dalgası ülkeyi sardı

Sağlık ve Besin Güvenliği Ajansı (AGES) tarafından yapılan açıklamada, grip ve benzeri hastalıkların Avusturya genelinde etkili olduğu, günlük vaka sayılarının ülke tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştığı ifade edildi.

BİR HAFTADA 394 BİN YENİ HASTA

Açıklamada, 5-12 Aralık'ta her 100 bin kişiden 4 bin 338'inin grip ve benzeri solunum yolu hastalığına yakalandığı, yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip ülkede 394 bin yeni vakanın kayıtlara geçtiği belirtildi.