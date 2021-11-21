Avusturya’da koronavirüs kısıtlamalarına tepki yağıyor

Aşırı sağcı grupların da yer aldığı gösteride, yer yer polisle bu gruplar arasında gerginlik yaşandı. Bazı gazetecileri de hedef alan aşırı sağcılar, muhabirlerin çalışmasına engel olmaya çalıştı.

Polis, Kovid-19 tedbirlerine uymayan en az 10 kişiye yasal işlem yapıldığını, polise mukavemetten 10 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

Son 24 saatte 15 bin 297 yeni vakanın görüldüğü ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 42 bin 571'e, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 artarak 11 bin 993'e çıktı.

Günlük vaka sayılarının 15 binin üzerine çıktığı Avusturya'da iktidar dördüncü dalgayı kontrol altına alabilmek için pazartesiden itibaren 20 gün geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını, 1 Şubat 2022'den itibaren de aşının zorunlu kılınacağını duyurmuştu.