Avusturya seçiminin galibi aşırı sağ parti

Avusturya'da yapılan genel seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) oyların yüzde 28.8'ini alarak ülke tarihinde ilk defa birinci sırada tamamladı. İktidarın büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 26.3 ile ikinci, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 21.1 ile üçüncü oldu. Liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) yüzde 9.3, iktidarın küçük ortağı Yeşiller Partisi de yüzde 8.3 oranında oy aldı. Bu sonuçlara göre 183 üyeden oluşan ulusal meclise, FPÖ 56, ÖVP 52, SPÖ 41, NEOS 18, Yeşiller ise 16 milletvekili gönderecek. FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl, kendisi ile koalisyon kurmak istemeyen diğer partilere vatandaşın verdiği mesajı iyi düşünmeleri gerektiğini söyledi.