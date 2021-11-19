Avusturya’da sokağa çıkma yasağı yeniden yürürlükte

Koronavirüs salgınında Avrupa ülkelerinde vaka sayıları artış göstermeye devam ediyor. Günlük bazda rekor düzeyde vaka sayısı açıklamaya devam eden ülkeler, önlemlerini de sertleştiriyor. Vaka sayısındaki artışı kontrol altına almaya çalışan Avusturya, yeni önlemler açıkladı. Günler önce aşı olmayanlara kısıtlamalar getiren Avusturya, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Bu kararla Avusturya, kış mevsimi öncesi sokağa çıkma yasağı ilan eden ilk Avrupa ülkesi oldu. Pazartesi günü yürürlüğe girecek ve 10 gün uygulanacak olan yasak, 10 gün daha uzatılabilecek. Alınan önlemler kapsamında temel ihtiyaçları karşılamayan tüm mağazalar ve dükkanlar kapalı olacak. Evden çalışması istenen Avusturya halkı, yalnızca acil durumlarda evlerinden çıkabilecek. Yüz yüze eğitim görmesi gereken öğrenciler için ise okullar 12 Aralık'a kadar açık olacak ve karar yeniden değerlendirilecek.