Avusturya’nın masalsı kasabası Hallstatt

Avusturya'nın bir kasabası olan Hallstatt, masalları andıran yapısıyla turistlerin uğrak noktası oluyor. Avrupa'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden olan göl kasabası, Avusturya'nın Salzburg eyaletine 60 kilometre mesafede bulunuyor. Hallstätter Gölü'nün güneybatı kıyısı ile Dachstein masifinin dik yamaçları arasında kurulan kasabaya kara yolu ya da trenle gidilebiliyor. Ünlü turizm kasabasına ulaşıldığında "Marktplatz Hallstatt" isimli küçük bir meydan ziyaretçilerini karşılıyor. Merkezinde 16. yüzyıldan kalma evlerin ve kiliselerin bulunduğu kasabanın sokaklarında birbirinden renkli yapılar da bulunuyor. Alplerin eteklerindeki kasabada, dünyanın en eski tuz madenlerinden Salzwelten Hallstatt ile "Beinhaus" isimli kemik evi yer alıyor.