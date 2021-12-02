Avusturya’yı sarsan olay! Ameliyatta yanlış ayağını kestiler





Mahkeme öncesi hayatını kaybeden hastanın eşine de 5 bin Euro tazminat ödenmesine karar verildi. Ameliyathanedeki komuta zincirinde sıkıntı yaşandığını ifade eden cerrah, neden sol bacağını değil de sağ bacağını işaretlediği yönünde sorulan soruya, "Bilmiyorum" şeklinde yanıt verdi.

Cerrah, bugün başka bir klinikte çalışmalarını sürdürürken, cezasının yarısı ertelendi.