Ay Dubai’de dünyaya inecek

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en kalabalık şehir Dubai, eşsiz bir yapıya daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kanadalı mimarlık firması Moon World Resorts, Dubai'de Dünya'nın uydusu olan Ay'ın kopyası olan bir kompleks inşa etmeyi planladığını duyurdu. 5 milyar dolarlık Ay kompleksi, uzay turizmini Dünya'ya getirmeyi amaçlıyor. İnsanların Dünya'dan ayrılmadan uzay turisti olmalarına yardımcı olmak için tasarlanan proje, ziyaretçilerine özel deneyimler sunacak.224 metre yüksekliğindeki küre şeklindeki yapı, gerçek uzayda seyahat etme imkânı olmayanlar için essiz bir yapı olacak. Yapının içinde, Ay'ın yüzeyinde (veya ona çok yakın) olma hissine neden olan koşullar yaratılacak. Tesiste bir gece kulübü, 5 bin misafir kapasiteli etkinlik merkezi, spa-sağlıklı yaşam merkezi, piyano salonu ve insanları tesis içinde gezdiren bir "Ay servisi' yer alacak. Yapının uzay ajansları ve astronotlar için bir eğitim platformu içermesi de bekleniyor. Ziyaretçiler, tesisteki "Sky Villas" adındaki 300 özel konuttan birini rezerve edebilecek. Tesis sahipleri özel bir kulübün üyesi olacak. Yapımı 2 yıl sürmesi beklenen yeni cazibe merkezinin yılda yaklaşık 2.5 milyon turiste hizmet etmesi bekleniyor.