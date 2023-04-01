Ay’a giden 62 Bitcoin kazanacak

Kripto para ve NFT alanında çalışan yatırım şirketi Lunar Crush, Ay'a bugünkü değeri yaklaşık 1.7 milyon dolar olan 62 adet Bitcoin gönderecek. Lunar Outpost'un Ay'ın güney kutbunda kablobuz veri transferinin nasıl çalıştığına dair testler yapacak olan MAPP isimli uzay araştırma aracıyla gönderilecek olan Bitcoinler, ona ulaşan ilk kişinin ödülü olacak. Nakatomo_1 adı verilen ödül için, kripto paraların tutulduğu cüzdanın şifresini ele geçirmek yeterli olacak. Şifre, bu yılın ilerleyen dönemlerinde uzaya fırlatılacak olan MAPP'in üzerine kazınacak.