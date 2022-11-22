Ay’da yaşam için tarih verildi: 2025

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), insanları bir kez daha Ay'a götürmeyi planladığı Artemis görevinde önemli bir hedef belirlendiğini açıkladı. Uzay ajansı, insanların 2020'li yıllar içinde Ay'a sadece gitmesini değil, aynı zamanda orada yaşamasını da istiyor. Artemis görevinin ilk adımı olan ve 16 Kasım'da roketle fırlatılan Orion kapsülü dün Ay'ın arka yüzündeki yörüngesine ulaştı. Orion'un başındaki Howard Hu, "Başarılı olmaları halinde Ay'a en erken 2025'te astronotları göndereceklerini ve 2030'a kadar Ay'da yaşamasını planladıklarını kaydetti.