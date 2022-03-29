Ayrılık garı

Ukrayna
'da
'güvenli şehir' olarak kabul edilen Lviv
'deki tren istasyonu ayrılıklara sahne olmaya devam ediyor. Kente yönelik Rusların saldırıları sürerken halk, Avrupa
'ya gitmek için tren garına akın ediyor. Kimi kucağında çocuğu veya köpeğiyle tren beklerken, kimisi de başta Kiev
olmak üzere sıcak çatışmaların yaşandığı Mariupol
ve Odessa
gibi şehirlere eşini veya çocuğunu uğurlamak zorunda kalıyor. Onlardan biri de Tanya. Eşini Kiev'e savaş bölgesine uğurlamak için 3 yaşındaki çocuğuyla gelen Tanya, gözyaşlarına engel olamadı. Lviv'e Donetsk
bölgesinden geldiklerini belirten Tanya, "Kocam savaşa gidiyor. Uğurlamak için buraya geldik. Kızımla birlikte Lviv'de kalıyorum. Umarım bir gün savaş biter ve eşim yakında evine döner" dedi.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
Ailesiyle birlikte Polonya
'ya gitmek için yola çıktıklarını belirten Katiana ise Türkiye'ye duyduğu minneti dile getirdi. Katiana, "Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Çünkü bize çok yardım ediyor. İşgal altındaki topraklarımızdaki insanlarımızı ve çok sayıda hayat kurtaran Bayraktarları verdi" dedi.
AB, MÜLTECİLERİN YÜKÜNÜ PAYLAŞTIRACAK
Avrupa Birliği
(AB) içişleri bakanları, mülteci krizini değerlendirmek için Brüksel
'de bir araya geldi. Bakanlar, Ukrayna'dan kaçan kişilerin kabul ve kayıt prosedürlerine, üye devletleri maddeten destekleme ve mültecilerin güvenliği konularına odaklandı. Kaçanlar için, ulusal kayıt yerine birlik genelinde tek bir kayıt sistemi oluşturma kararı alındı. Polonya'nın 2 milyon 300 bin mülteciyi ağırladığını belirten yetkililer "Sığınmacıları diğer üye ülkelere gitmeye teşvik etmek gerekiyor" dedi.