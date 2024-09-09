Ayşenur’u öldürüp sevinç çığlığı attılar

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 988'e yükseldi. Katil İsrail'in cuma günü Batı Şeria'da şehit ettiği Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin son anlarına dair ise yeni bilgiler ortaya çıktı. Eygi için dün Nablus kentinde resmi cenaze töreni düzenlendi. Filistinli görgü tanığı Munir Hıdeyr Ezgi Eygi'yi öldüren İsrailli keskin nişancının ateş ettikten sonra sevinç çığlığı attığını söyledi. Anadolu Ajansı'na konuşan görgü tanıkları, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail keskin nişancısı tarafından başından vurulduğunda "sükunetin hakim olduğunu" atışı yapan askerin ise isabet ettiğini görünce sevinç gösterisi yaptığını anlattı. Filistinliler, "Onun kanı özgürlüğün taşlarını döşesin, huzur içinde yat arkadaşımız" yazılı pankart ile Eygi'nin resmini taşıdıFilistinliler, "Onun kanı özgürlüğün taşlarını döşesin, huzur içinde yat arkadaşımız" yazılı pankart ile Eygi'nin resmini taşıdıÖte yandan BM'nin ardından Almanya da aktivist Eygi'nin öldürüldüğü olayın aydınlatılması çağrısında bulundu.Eygi'nin naaşının Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Karayoluyla Filistin'den Ürdün'e geçişler İsrail tarafından kapatıldı. Vatandaşımızın ailesinin talebi üzerine, cenazenin naklinin gecikmemesi amacıyla, naaşın uçakla doğrudan Türkiye'ye getirilmesi seçeneği üzerinde çalışıyoruz. Cenazenin, ailenin talebi üzerine, Aydın'ın Didim ilçesinde defnedilmesi öngörülüyor" dedi. Betül USTA/ANKARAGazze Şeridi'nde küçük yaştaki kız çocuğu Yakin el-Estal yetersiz beslenme ve tedavi yetersizliği sonucu hayatını kaybetti. BM'ye göre Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişi acil gıda yardımına muhtaç.Dün okullar açıldı. Gazze Şeridi'nde ise 630 binden fazla çocuk bu yıl da eğitimsiz kalacak. 58 binden fazla çocuğun bugün ilkokula başlaması öngörülüyordu. 11 bin öğrenci İsrail saldırılarında öldürüldü. 307 devlet okulu binasının yaklaşık yüzde 90'ı yıkıldı. BM'ye göre Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 200'e yakın okul kapatıldı.