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Giriş Tarihi: 13.9.2023 11:25

Azerbaycan askeri tatbikatlarına devam ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerine bağlı hava savunma birliklerinin tatbikatlara devam ettiğini duyurdu.

AA
Azerbaycan askeri tatbikatlarına devam ediyor

Azerbaycan'da 11 Eylül'de başlayan askeri tatbikatlar devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hava kuvvetlerine bağlı hava savunma birliklerin tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi. Tatbikatlarda "İldırım 8-ER" füze savunma sistemlerinin atış pozisyonuna getirilerek kullanıma hazırlanması, temsili düşman tarafından ateşlenen balistik füzenin tespiti ve imhası görevlerinin başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakanlık, tatbikatlarla, askeri personelin füze savunma sistemlerinin kullanma yeteneğinin artırılmasının, personel arasındaki etkileşimin geliştirilmesinin ve birimlerin savaş yeteneğinin daha da artırılmasının amaçlandığını aktardı.

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Azerbaycan askeri tatbikatlarına devam ediyor
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