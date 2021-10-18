Azerbaycan, bağımsızlığının 30. yılını kutladı

Azerbaycan
'da bağımsızlığın yeniden sağlanmasının 30'uncu yıldönümü kutlanıyor. Sovyetler Birliği
'nden ayrılarak 18 Ekim 1991'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan, bu uğurda büyük bir mücadele verdi. Geçen 30 yılda ekonomisini ve ordusunu güçlendiren Azerbaycan, gerçekleştirdiği enerji ve ulaştırma projeleriyle etkin bölgesel aktör haline geldi. Azerbaycan, artık ekonomik olanakları kısıtlı, topraklarını kaybeden bir ülke değil, bölge ve dünyada nüfuzu giderek artan, ekonomisi büyüyen, topraklarını işgalden kurtaran bir ülke oldu. Azerbaycan'da 18 Ekim, 1992'den bu yana ulusal bayram olarak kutlanıyor. Öte yandan Azerbaycan'ın, Ermenistan
aleyhine Uluslararası Adalet Divanı
'nda açtığı "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme'nin ihlali" davasında duruşma dün başladı.