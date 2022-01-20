Azerbaycan Başsavcısı Aliyev’den birlik mesajı

Rusya Federasyonu Savcılığının 300. Yıl dönümü kutlamaları, toplam 35 ülkenin katılımıyla Kremlin'de gerçekleştirildi. Törene, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev ve ekibi de katıldı. Aliyev, Türkiye, Azerbaycan ve Rusya arasındaki ilişkilerle ilgili olarak SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE, AZERBAYCAN VE RUSYA LİDERLERİ ARASINDA ÇOK GÜZEL İLİŞKİLER VAR"



Organizasyona katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Aliyev, Türkiye, Azerbaycan ve Rusya arasında güzel ilişkiler olduğun kaydederek, "Rusya, hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan'ın komşusudur. Bu üç ülke ve liderleri arasında çok güzel ilişkiler var. Bu da üç ülke savcıları arasında iyi ilişki oluşturmamıza imkan veriyor" dedi.

"İLİŞKİLERİN DAHA İYİYE GİTMESİ İÇİN ÇALIŞMALIYIZ"



Ülkeler arasındaki ilişkilerin iyi olmasının mutluluk verici olduğunu bildiren Aliyev, "Biz bununla yetinmemeliyiz. Bu ilişkileri daha da geliştirmek için elimizden geleni yapmalıyız, bu çok önemli bir mesele" diye konuştu.

"İLİŞKİLERİMİZİ İYİ KURMALIYIZ Kİ, FAYDALI ÇALIŞABİLELİM"



Rusya Federasyonu Başsavcılığı'nın 300. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için Moskova'da olduklarını aktaran Aliyev, bu tarz organizasyonların bir diğer önemine değinerek, şunları kaydetti: "Çalışma arkadaşlarımız bizim gelmemizden dolayı mutlu oldular. Bu organizasyonun bir diğer önemi ise iki taraflı görüşmeleri geliştirmek için bir fırsat. Diğer ülkelerle ve Rusya Federasyonu ile güzel görüşmelerimiz oldu. Biz bu tarz organizasyonlarda yeni dostlar kazanıyoruz ve bu bizim faaliyetlerimizde çok önemli. İlişkilerimizi iyi kurmalıyız ki, faydalı çalışabilelim."

