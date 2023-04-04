Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Togg’unu teslim aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'unu teslim aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, başkent Bakü'de düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Aliyev'e Anadolu rengindeki Togg'unu teslim etti. Böylece Aliyev, Togg'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından teslim alan ikinci kişi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye'nin gururu Togg'unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım" şeklindeki paylaşımla Aliyev'e hayırlı olsun mesajı gönderdi. İlham Aliyev de Başkan Erdoğan'ın mesajını alıntılayarak verdiği yanıtta şükranlarını iletti, "Teşekkür ediyorum aziz kardeşim. Amin!. Togg sizin liderliğinizde kardeş Türkiye'nin bilimsel ve endüstriyel potansiyelin gelişiminin bir başka açık örneğidir" ifadesini kullandı. ANKARA