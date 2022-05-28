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Haberler Dünya Haberleri Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Gençler için bir örnektir
Giriş Tarihi: 28.5.2022 15:24 Son Güncelleme: 28.5.2022 15:40

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Gençler için bir örnektir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Selçuk Bayraktar’a övgü dolu sözler: Gençler için bir örnektir

TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan'da gerçekleştiriliyor. Festival esnasında kürsüye çıkan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine dikkat çekti. Selçuk Bayraktar'ın gençlere örnek olduğunu söyleyen Aliyev, "SİHA'ların rolünü dünyada bilmeyen yoktur. Türkiye'nin artan gücü bizi de güçlendirir. Türkiye'nin uğurlu gelişmesi, inşası, Recep Tayyip Erdoğan'ın adı ile bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan'da gerçekleştiriliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle TEKNOFEST'e katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Kürsüye önce Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar sonra da Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar çıktı.

"TÜRKİYE'NİN ARTAN GÜCÜ BİZİ DE GÜÇLENDİRİR"

Daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptığı konuşmada, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine dikkat çekti. Selçuk Bayraktar'ın gençlere örnek olduğunu söyleyen Aliyev, "SİHA'ların rolünü dünyada bilmeyen yoktur.

Türkiye'nin artan gücü bizi de güçlendirir. Türkiye'nin uğurlu gelişmesi, inşası, Recep Tayyip Erdoğan'ın adı ile bağlıdır. Aziz kardeşim Erdoğan'a ve tüm konuklarımıza memnuniyetlerimi bildirmek istiyorum. Türkiye ile Azerbaycan bundan sonra ileri gidecektir. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği." ifadelerini kullandı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Gençler için bir örnektir
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