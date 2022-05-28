Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Selçuk Bayraktar’a övgü dolu sözler: Gençler için bir örnektir

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan'da gerçekleştiriliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle TEKNOFEST'e katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.
Kürsüye önce Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar sonra da Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar çıktı.
Türkiye'nin artan gücü bizi de güçlendirir. Türkiye'nin uğurlu gelişmesi, inşası, Recep Tayyip Erdoğan'ın adı ile bağlıdır. Aziz kardeşim Erdoğan'a ve tüm konuklarımıza memnuniyetlerimi bildirmek istiyorum. Türkiye ile Azerbaycan bundan sonra ileri gidecektir. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği." ifadelerini kullandı.