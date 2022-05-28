Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Selçuk Bayraktar’a övgü dolu sözler: Gençler için güzel bir örnek

Aliyev, iki hafta önce Rize'de Erdoğan'la görüştüğünü anımsatarak, şöyle devam etti:

"İyi günde de kötü günde de her zaman birbirimizin yanındayız. Öyle yapmalıyız ve öyle yapacağız ki ileride ancak iyi günler olsun. Türkiye ile Azerbaycan'ın birliği, halklarımız için başlıca yol haritasıdır. Bölge ve dünya için de çok önemli etkendir. Türkiye ve Azerbaycan ne kadar inançla birlikte adımlarsa bölgemizde barış ve istikrar o kadar güçlü olacaktır. Bunu biz ve tüm dünya 2. Karabağ Savaşı'nda gördü."

"AZERBAYCAN YALNIZ DEĞİLDİR, TÜRKİYE ONUN YANINDADIR"

Aliyev, Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında durduğuna işaret ederek, Erdoğan'ın savaşın ilk saatlerinde "Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye, onun yanındadır." şeklindeki açıklamasının kendilerine güç, moral ve güven verdiğini, Azerbaycan halkının bu desteği hiçbir zaman unutmayacağını vurguladı.

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin parlak bir tarihe sahip olduğunun altını çizen Aliyev, Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl törenlerinde Türk ve Azerbaycan askerlerinin omuz omuza geçit törenine katıldığını anımsattı.