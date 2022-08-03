Azerbaycan: Ermenistan üçlü mutabakatı ihlal ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçlerin ateşi sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu açıkladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerince 2. Karabağ Savaşı sonrasında varılan mutabakatı kabaca ihlal ettiğini, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabalara zarar verdiğini açıkladı. Azerbaycan ordusu, bir askerin şehit edilmesinden sonra Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerini Bayraktar TB-2 SİHA ile vurdu.