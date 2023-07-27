Azerbaycan Ermenistan’ı manipülasyon yapmakla suçladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Karabağ'daki Ermeni nüfusa Laçın-Hankendi yolunu kullanarak "insani yardım" adıyla sevkiyat yapma girişimini "siyasi manipülasyon" ve "spekülasyon" olarak değerlendirdi.

Hacıyev, Twitter hesabından, Erivan yönetiminin Karabağ'daki Ermeni nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamak gerekçesiyle tırlarla sevkiyat gerçekleştirme girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarına son vermesi ve askeri güçlerini Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden geri çekmesi gerektiğini belirten Hacıyev, Erivan yönetiminin Karabağ'daki yasa dışı kukla rejimi finanse etmeyi durdurması gerektiğini kaydetti.

Hacıyev, Ermenistan'ın Laçın yolu hususunda "siyasi manipülasyon" ve "spekülasyon" yaptığını belirterek Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Brüksel'de yaptığı son görüşmede büyük sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunun kullanılması konusunda anlaşmaya varıldığını hatırlattı.

Sadece Laçın yolunu kullanmakta ısrarcı olmanın ve Ağdam yolundan imtina etmenin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Hacıyev, "Uluslararası toplum, Ağdam-Hankendi yolunun kullanılması ve Karabağ'ın Ermeni nüfusunun Azerbaycan'a entegrasyonu konusuyla ilgili açık mesaj vermelidir. Başka yol yoktur. Oyun bitti." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Bakü ile konuşulmadan Azerbaycan topraklarına "insani yardım" adıyla sevkiyat yapılmasının ülkenin toprak bütünlüğüne ve gemenliğine yönelik eylem ve provokasyon niteliği taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, iki ülke dışişleri bakanlarının Moskova'da yaptığı görüşme sonrasında Ermenistan'ın böyle bir adım atmasının Erivan yönetiminin süreçte samimi olmadığını ve durumu tırmandırarak uluslararası toplumu yanıltmak istediğini gösterdiği kaydedildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, uluslararası yükümlülüklere bağlı kaldıklarını fakat Azerbaycan topraklarında yasa dışı faaliyetleri meşrulaştırma girişimlerini kararlılıkla engelleyeceklerini ifade etti.