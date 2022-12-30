Azerbaycan havasına Türkiye’den ‘ÇARE’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile Azerbaycan Havayolları Hava Seyrüsefer İştiraki AZANS (Azeraeronavigation) arasında imzalanan protokolle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Fikri ve sınai mülkiyet hakları Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait olan ve tamamen Türk mühendislerimizce geliştirilen yerli ve milli Ar-Ge projelerinden ÇARE sisteminin satış sözleşmesini Azerbaycan ile imzaladık. İlk ürün satışımızı gerçekleştirdik" denildi.Sistemin devreye alınacağı meydanlarda öncelikli olarak mevcut sistemlere yazılım entegrasyonu çalışmalarının gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada şöyle denildi: "Entegrasyon faaliyetlerinin ardından donanımların kurulumları Bakü Haydar Aliyev Havalimanı başta olmak üzere üç ayrı hava trafik kontrol ünitesinde tamamlanacak. Ülkemiz, teknolojiyi tüketen değil, üreten ülke olma vizyonuna uygun olarak çalışmalarını yürütmeyi sürdürecek. Yerli ve milli imkânlarla geliştirdiğimiz her proje, havacılığımız ve ülkemize, milli ekonomiye önemli katkılar sağlayamaya devam edecek." ÇARE sisteminin, Türk hava sahasında 40'tan fazla hava trafik kontrol ünitesinde hizmet verdiğine de dikkat çekildi.