Azerbaycan, Laçın’ın kontrolünü alacak

Karabağ'daki Ermeni nüfusun yaşadığı Laçın ve bazı köyler, Rusya- Azerbaycan-Ermenistan'ın imzaladığı bildiriler gereği bu ayın sonunda Bakü yönetiminin kontrolüne geçecek. 2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği geçici olarak Rus unsurların kontrolüne verilen, Laçın şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin yer aldığı "Laçın koridoru" diye bilinen güzergâhtan hem Rus birlikleri hem de Ermeni nüfus ayrılacak. Bölgeyi terk eden Ermeni nüfusa evlerini yakmamaları ve çevreye zarar vermemeleri hususunda uyarılar yapılsa da sosyal ağlarda bazı Ermenilerin evleri ve ormanları yaktığına dair görüntüler yer aldı.