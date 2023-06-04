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Giriş Tarihi: 4.6.2023 10:03

Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan yeni bakan Güler'e tebrik

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i tebrik etti.

AA
Azerbaycan Savunma Bakanı’ndan yeni bakan Güler’e tebrik

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, görevi devralacak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kutladı. Hasanov, gönderdiği kutlama mesajında, Güler'in Genelkurmay Başkanlığı döneminde Azerbaycan ordusunun gelişmesine ve muharebe kabiliyetinin artmasına desteğini esirgemediğini belirtti.

ORTAK FAALİYETLERE VURGU

Güler'in Milli Savunma Bakanı olarak görev yapacağı süre boyunca da ortak faaliyetlerin üst düzeyde devam edeceğine emin olduğunu vurgulayan Hasanov, mesajında şunları kaydetti:

"Azerbaycan ve Türkiye orduları arasındaki işbirliğinin daha da gelişmesine ve güçlenmesine büyük katkılarınız olacak. Sizi şahsım ve Azerbaycan ordusu personeli adına yürekten kutluyor, bundan sonraki faaliyetlerinizde büyük başarılar diliyorum."

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Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan yeni bakan Güler'e tebrik
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